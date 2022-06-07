РФ удерживает на границах с Сумщиной и Черниговщиной до трех батальонных тактических групп. Подготовки к повторному вторжению не отмечается, - Госпогранслужба
Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия продолжает удерживать на своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и, собственно, сковывания действий наших подразделений сил обороны. По информации Генштаба, это около 3 батальонно-тактических групп. В то же время, мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая может повторить вторжение на территорию Украины", - заявил Демченко.
По его словам, на границе с белоруссией существенных изменений обстановки не отмечается. Подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной. Однако, как отметил Демченко, сохраняется угроза нанесения из территории беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам в Украине.
На границе с Молдовой, по словам представителя ГПСУ, в частности на приднестровском сегменте, также существенных изменений не отмечается.
Демченко подчеркнул, что в пределах Харьковской, Донецкой и Луганской областей пограничные подразделения удерживают свои позиции под постоянными обстрелами агрессора, в сотрудничестве с другими подразделениями сил обороны производится эффективное поражение позиций врага.
В частности, по его словам, 6 июня во время аэроразведки на направлении Северодонецка подразделения Госпогранслужбы обнаружили позиции пехоты противника, и военнослужащие ВСУ нанесли поражение врагу с применением минометов.