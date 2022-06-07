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РФ удерживает на границах с Сумщиной и Черниговщиной до трех батальонных тактических групп. Подготовки к повторному вторжению не отмечается, - Госпогранслужба

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РФ удерживает на границах с Сумщиной и Черниговщиной до трех батальонных тактических групп. Подготовки к повторному вторжению не отмечается, - Госпогранслужба
Россия удерживает на границах с Сумской и Черниговской областями до 3-х батальонно-тактических групп, однако подготовки к повторному вторжению не отмечается.

Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает удерживать на своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и, собственно, сковывания действий наших подразделений сил обороны. По информации Генштаба, это около 3 батальонно-тактических групп. В то же время, мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая может повторить вторжение на территорию Украины", - заявил Демченко.

По его словам, на границе с белоруссией существенных изменений обстановки не отмечается. Подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной. Однако, как отметил Демченко, сохраняется угроза нанесения из территории беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам в Украине.

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На границе с Молдовой, по словам представителя ГПСУ, в частности на приднестровском сегменте, также существенных изменений не отмечается.

Демченко подчеркнул, что в пределах Харьковской, Донецкой и Луганской областей пограничные подразделения удерживают свои позиции под постоянными обстрелами агрессора, в сотрудничестве с другими подразделениями сил обороны производится эффективное поражение позиций врага.

В частности, по его словам, 6 июня во время аэроразведки на направлении Северодонецка подразделения Госпогранслужбы обнаружили позиции пехоты противника, и военнослужащие ВСУ нанесли поражение врагу с применением минометов.

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  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде! ))

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