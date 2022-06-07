Новая Зеландия ввела санкции против "Газпрома" и еще более 43 компаний РФ и Беларуси

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута объявила о дополнительных санкциях против российских государственных предприятий и оборонных структур в ответ на агрессия РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

"Самая крупная российская компания ("Газпром", - ред.) и десятки военных и промышленных корпораций, которые сегодня оказались под санкциями, играют решающую роль в разжигании незаконной и неспровоцированной войны в Украине", – сказала Наная Махута.

Она отмечает, что Новая Зеландия продолжает решительно противостоять вторжению Путина, вводя санкции и принимая меры по поддержке Украины.

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"Мы не хотим, чтобы физические и юридические лица, попав под санкции, считали, что эта страна является для них безопасным убежищем, или чтобы предприятия Новой Зеландии нечаянно финансировали войну. Для нас важно сыграть свою роль, тормозя технику войны. Эти компании, контролируемые правительством Путина, имеют стратегическое значение для России, поскольку обеспечивают сырье, инфраструктуру, коммуникации, транспорт, оружие и финансирование.

Одним из государственных структур является "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России за счет продажи газа. Мы также наложили санкции на организации, создающие оружие и военные технологии для войны Путина и являющиеся частью огромного военно-промышленного комплекса России", - подчеркнула министр.

Отмечается, что в санкционном списке оказались 44 структуры, в том числе шесть белорусских оборонных структур. Новозеландцам будет запрещено сталкиваться с этими компаниями.

"Санкции Новой Зеландии способствуют международным усилиям, направленным на ограничение возможностей России по финансированию и оснащению войны в Украине. Закон о санкциях против России, единогласно принятый парламентом Новой Зеландии в марте, предусматривает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на въезд в Новую Зеландию морским или воздушным судам", – сказала Наная Махута.