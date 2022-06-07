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Ким об обстрелах Николаева: Сейчас ситуация еще более опасна, чем две недели назад

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Ким об обстрелах Николаева: Сейчас ситуация еще более опасна, чем две недели назад
В Николаеве ситуация еще опаснее, чем две недели назад, потому что город находится под постоянными обстрелами.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ситуация еще опаснее двух недель назад, потому что город находится под постоянными обстрелами. Мы советовали двум районам города переместиться на другую его территорию. Но сколько людей к этому прислушалось, у меня информации нет", - сказал Ким.

По его словам, в городе сейчас более 3700 гражданских объектов повреждены или разрушены, и эта цифра растет ежедневно. Позавчера был разрушен один из крупнейших терминалов Украины, там был пожар, который тушили два дня.

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Топ комментарии

  • Bodalux
    Подякуй Зеленському за Чонгар і за ув'язненого генерала Марченка.
  • mykola1a3 Vasylev
    Кім, виписуй до себе Люсю, він всі махом пАбєдіт.
  • Fjall_Raven
    а никто ещё не предлагал кривой рог в зеленоград переименовать? и шоб подмоцковський зеленоград был его побратэллой. ну вернётся безухлая с войны - точно предложит!
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