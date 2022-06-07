Западные санкции не сильно повлияли на позицию России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя некоторые западные санкции уже нанесли серьезный удар по российской экономике, они "не особо повлияли на позицию России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции FT's Global Boardroom

По его словам, Москва постоянно находила способы обойти санкции. Владимир Зеленский также предположил, что некоторые западные правительства уже устали от экономических последствий санкций против России и ищут способы смягчить их влияние для защиты своих коммерческих интересов.

"Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал", – добавил глава государства.

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