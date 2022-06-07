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Западные санкции не сильно повлияли на позицию России, - Зеленский

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Западные санкции не сильно повлияли на позицию России, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя некоторые западные санкции уже нанесли серьезный удар по российской экономике, они "не особо повлияли на позицию России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции FT's Global Boardroom

По его словам, Москва постоянно находила способы обойти санкции. Владимир Зеленский также предположил, что некоторые западные правительства уже устали от экономических последствий санкций против России и ищут способы смягчить их влияние для защиты своих коммерческих интересов.

"Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал", – добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы остановили и постепенно выдавливаем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, – Зеленский. Фоторепортаж.

Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    А Зеленский вже хоча б відізвав франшизу Ліги сміху з кацапії? Не продає більше свої малороські серіали на кацапію?
  • SergTranscarpathian
    Зате твої дії з 19 року дуже, ну дуже вплинули на бажання ворога напасти.
  • SergTranscarpathian
    Воно живе мирними перемовинами. Це ж яким потрібно бути кон.ченим, щоби домовлятися із людиною, що планувала особисто тебе вбити?
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