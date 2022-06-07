Экс-главу Херсонской ОГА времен Януковича Костяка подозревают в госизмене, - Офис Генпрокурора

Экс-председателю Херсонской облгосадминистрации, занимавшему должность с 2010 по 2014 годы, поставлено в известность о подозрении в государственной измене

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время действия на территории Украины военного положения сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ею незаконных вооруженных формирований. Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы.

Речь идет о Николае Костяке.

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