Экс-главу Херсонской ОГА времен Януковича Костяка подозревают в госизмене, - Офис Генпрокурора
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Экс-председателю Херсонской облгосадминистрации, занимавшему должность с 2010 по 2014 годы, поставлено в известность о подозрении в государственной измене
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый во время действия на территории Украины военного положения сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ею незаконных вооруженных формирований. Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы.
Речь идет о Николае Костяке.