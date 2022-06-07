Зеленский объяснил, почему ВСУ не идут в наступление: нужно в 10 раз больше техники и людей

Украина до сих пор не переходит в контрнаступление в войне против России, поскольку не имеет достаточно военной техники и бойцов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью для FT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей. Желания у нас больше, а техники меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня - это приоритет", - отметил президент.

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