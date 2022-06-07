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Зеленский объяснил, почему ВСУ не идут в наступление: нужно в 10 раз больше техники и людей

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Зеленский объяснил, почему ВСУ не идут в наступление: нужно в 10 раз больше техники и людей
Украина до сих пор не переходит в контрнаступление в войне против России, поскольку не имеет достаточно военной техники и бойцов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью для FT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей. Желания у нас больше, а техники меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня - это приоритет", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Что наше политическое руководство путается в показаниях. Данилов говорит что нужно 5 бригад, другой говорит что нужно в 10 раз больше, но сходятся они в одном - освобождать Украину он не хотят...
  • Egor Nikolaev
    Странно. Если вспомнить его слова о том, что в ВСУ сейчас 700 тыс. личного состава, то выходит, что нужно 7 млн. чел.? И если у нас 500 танков, то нужно 5000?
  • Paul Foxen
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