Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине

Кабмин Украины проголосовал за регулирование обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применяться для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны".

Мы понимаем отрицательные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия.

И мы понимаем, что нет времени ждать.

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Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

Коммуникационные кампании против производства препаратов каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.

На самом же деле препараты каннабиса не являются "конкурентами" наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. "Медицинский" каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

Вместе с тем мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!

Исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", - говорится в сообщении.

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