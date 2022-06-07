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Шольц предостерегает от отмены санкций против Беларуси в обмен на транзит зерна из Украины

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Шольц предостерегает от отмены санкций против Беларуси в обмен на транзит зерна из Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает возможность отмены санкций в отношении Минска в обмен на транзит зерновых из Украины через Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это ни в коем случае не означает, что мы должны отказаться от санкций, которые ввели в отношении Лукашенко", - заявил Шольц в Вильнюсе во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшом и Каей Каллас.

По словам канцлера, западные страны ищут способы, как безопасно вывезти эту сельскохозяйственную продукцию из Украины, чтобы избежать нехватки продовольствия в мире.

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"Это - ответственность России, что зерно не может быть вывезено из Украины (. . .). Мы будем пытаться найти решение, ООН также пытается найти решение", - сказал Шольц.

Он также отметил, что при разблокировании Одесского порта нужно обеспечить, чтобы "Россия не злоупотребляла такими решениями".

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А тут все досить легко пояснюєтья. Така собі гарна "принципова" позиція без усілякого напруження. Україна вже зробила заяву, що експорт зерна через Білорусь для неї неприйнятний. Так що можна тепер заявляти що завгодно та як завгодно, бо в будь якому разі Україна постачати зерно транзітом через Білорусь не буде.
  • Frol Fedoroff
    Никакого транзита украинского зерна через Белоруссию не будет. Разве только того, что рашисты смогут украсть
  • Влад Маруфенко
    Я щось ніфіга не зрозумів, хто саме пропонує відмінити санкції? Україна проти, англосакси проти, балтійці з поляками так само. То ж хто ці таємничі прихильники відміни санкцій?
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