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Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, погиб человек, минимум 3 ранены, - Терехов

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Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, погиб человек, минимум 3 ранены, - Терехов
Российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова, в результате чего погиб человек, еще три человека ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

"Только что был обстрел. Обстрелян один из жилых районов города. Есть, к сожалению, один человек, который погиб. Сейчас мы располагаем информацией о трех раненых", - сказал он.

В настоящее время на месте обстрела работают спасатели.

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