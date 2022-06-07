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С начала войны 3 250 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу, - ГНСУ

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С начала войны 3 250 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу, - ГНСУ
С начала полномасштабной войны, 24 февраля, было задержано 3 250 военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"К сожалению, продолжают иметь место попытки незаконного пересечения границы, особенно мужчинами, гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку такой категории граждан на данный момент временно ограничен выезд за границы страны. В частности, на зеленом участке границы (это вне пунктов пропуска) с 24 февраля нами было задержано уже 3 250 таких человек", — сказал Демченко на брифинге.

По его словам, некоторые мужчины пытались выехать за пределы Украины, используя поддельные документы. В частности, Госпогранслужба задержала 900 человек.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    "Зокрема, на зеленій ділянці кордону"

    Ти диви... на шаріка хотіли проскочити замість занести прикордонникам

    А взагалі, краще б це легалізували. Заплатив в казну, поїхав по своїм ділам. Воювати вони всеодно не будуть, а так 1) зменшення корупції на таможні, 2) додаткове надходження бабла, 3) виїзд тих, хто на той момент не хоче воювати, шоб під ногами не плутався.
  • Right Right 2d264255
    Оце так порушення - хотіли виїхати з України, в нас що Північна Корея чи Зебіленд? В нас і так добровольців багатьох не беруть тому що в армії достатньо людей, а тут ще Зебіл людей не випускає коли в країні дуже багато людей залишилось без роботи
  • Старый зольдат
    Эти две гниды в Варшаве.
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