Новости • Война

Продовольственный кризис – это результат путинской войны, - Шольц

2 90035
Продовольственный кризис – это результат путинской войны, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Россия является главным виновником приближающегося кризиса из-за голода в мире.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В глобальном кризисе надвигающегося голода виновата Россия, это следствие путинской войны", - отметил канцлер.

По его словам, Германия работает с ООН и партнерами над тем, чтобы обеспечить безопасный экспорт зерна из Украины.

Смотрите также: Путин шантажирует мир угрозами продовольственной безопасности, - Блинкен. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • V Mel
    Зачем он так прямо обвиняет? Это же унижает Россию.
  • Kiev_Kiev_777
    языком трепать , это не оружие давать
  • Serb B c30db250
    Оружие давай! Ливер!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости