Продовольственный кризис – это результат путинской войны, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Россия является главным виновником приближающегося кризиса из-за голода в мире.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В глобальном кризисе надвигающегося голода виновата Россия, это следствие путинской войны", - отметил канцлер.

По его словам, Германия работает с ООН и партнерами над тем, чтобы обеспечить безопасный экспорт зерна из Украины.

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