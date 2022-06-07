Оккупанты страдают от жары в утепленной форме: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехват СБУ. АУДИО

Наступление июня стало настоящим сюрпризом для захватчиков, ведь они рассчитывали захватить Украину еще в феврале. Так что попали на нашу территорию в утепленной форме, а новое обмундирование им никто не завозит.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченных СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас жара началась, еб#ть, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в ах#е сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорит оккупант своему знакомому в России.

Он добавляет, что на днях ждали замену для себя, но "в итоге х#й – сидим дальше". К тому же ежедневно фиксируются новые потери среди оккупантов.

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