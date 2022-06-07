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Детей в оккупированном Крыму заставляют учить речи Путина, - Ташева

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Детей в оккупированном Крыму заставляют учить речи Путина, - Ташева
Во временно оккупированном Крыму детей в учебных заведениях вынуждают учить речи президента РФ Путина.

Об этом сообщила постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что очень угрожающе для нас, это то, что они (российские оккупанты. - Ред.) фактически принуждают учить речи Путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах", - сказала Ташева.

По ее словам, один из нарративов, который пытаются транслировать оккупанты на территории полуострова, о Путине как о лидере Крыма, поэтому весь оккупированный полуостров завешен портретами Путина - он на билбордах, на ситилайтах.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Психічнохворі
  • Харьков Сумской
    Вот, бы фонограммы им заменить, чтобы песенка "путин - *****" на утренниках играла!
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