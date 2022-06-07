Новости

Россия покидает состав Европейского суда по правам человека

9 06432
Россия покидает состав Европейского суда по правам человека
Российский парламент проголосовал за выход из Европейского суда по правам человека. Решение принято после более чем 20-летнего пребывания в должности члена Совета Европы, главной правозащитной организации континента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Государственная дума России одобрила два законопроекта: один о выходе страны из-под юрисдикции суда, а второй о том, что 16 марта - предельная точка выхода. Так что решения против России, принятые после этой даты, не будут выполняться.

После голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков.

Читайте также: Война должна закончиться трибуналом для Путина, Шойгу и Лаврова, - Украина в Совбезе ООН

"Некоторые решения суда прямо противоречили российской конституции, нашим ценностям и нашим традициям", - сказал он в заявлении.

Обращение к ЕСПЧ стало последней мерой для истцов по нескольким резонансным делам, отвергнутым российскими судами, и поэтому сегодняшний шаг означает конец тому, что многие активисты видели как последнюю надежду на справедливость.

Читайте также: РФ не выплатила еще 74 млн евро компенсации по решениям ЕСПЧ

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Российские преступники должны предстать перед Трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.

Читайте также: Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Наконец признали, что не являются европейцами. В википедии надо изменения внести!!!
  • Eight Wonder 56eae116
    Ну и правильно, это организация для людей, а не орков (существа без нации)
  • Maxim Ak-Murza
    Скорее уже заваливайте камнями вход в вашу вонючую пещеру, дикари руснявые. Всем будет лучше, вашему стаду - в первую очередь.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости