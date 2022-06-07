Оккупанты хотят скупать мелитопольскую черешню у фермеров за бесценок

Российские захватчики на совещании с фермерами в Мелитопольском районе объявили, что готовы скупать черешню по 10 грн и не дороже.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра, 6 июня в одном из сел Мелитопольского района военные РФ провели так называемое "совещание" с фермерами и сказали, что готовы скупать у них черешню по 10 грн и не больше.

"Это слишком низкая цена. Централизованных закупок не будет", - сказал мэр.

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Он отметил, что оккупанты вывезли из элеваторов почти все зерно и захватили государственное предприятие "Опытное хозяйство "Мелитопольское", которое занималось выращиванием фруктов.

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