Данилов обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности с первым вице-спикером парламента Эстонии Певкуром
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте СНБО.
Данилов отметил важность кибернетической составляющей борьбы с РФ и сообщил, что не было "ни одной системы жизнеобеспечения в Украине, которую российские киберпреступники не пытались атаковать - банки, инфраструктура, энергетика, государственные учреждения". По его словам, благодаря восстановленной системе реагирования Украина смогла этому эффективно противодействовать.
В свою очередь, Певкур заверил в готовности Эстонии в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь Украине "не только на правительственном уровне, но и на уровне частных компаний", а также углублять практическое сотрудничество и продолжать продвигать интересы Украины на международной арене.
В состав эстонской делегации вошел посол Эстонии в Украине Каимо Кууск (Kaimo Kuusk).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад и много западного оружия, - Данилов