Данилов обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности с первым вице-спикером парламента Эстонии Певкуром

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов провел встречу с первым вице-спикером парламента Эстонии Ханно Певкуром (Hanno Pevkur), в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества между странами, уделив особое внимание сфере кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте СНБО.

Данилов отметил важность кибернетической составляющей борьбы с РФ и сообщил, что не было "ни одной системы жизнеобеспечения в Украине, которую российские киберпреступники не пытались атаковать - банки, инфраструктура, энергетика, государственные учреждения". По его словам, благодаря восстановленной системе реагирования Украина смогла этому эффективно противодействовать.

В свою очередь, Певкур заверил в готовности Эстонии в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь Украине "не только на правительственном уровне, но и на уровне частных компаний", а также углублять практическое сотрудничество и продолжать продвигать интересы Украины на международной арене.

В состав эстонской делегации вошел посол Эстонии в Украине Каимо Кууск (Kaimo Kuusk).

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