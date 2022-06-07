Евросоюз ослабил некоторые санкции против России без объяснений, - ОП

Совет Европейского Союза никак не объяснил факт удаления из санкционного списка блокировки облачных сервисов для России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Европейским Союзом в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщение, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или объяснений от официальных лиц", - написал Подоляк.

Он заявил, что "мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять".

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