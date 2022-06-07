Договоренности по разблокированию портов, которые не учитывают интересы Украины, будут отвергнуты, - МИД

Отсутствуют договоренности по разблокированию украинских портов между Украиной, Турцией и Россией. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Ценим усилия Турции, направленные на разблокирование украинских портов. В то же время должны отметить, что в настоящее время отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, что не будут учитывать интересы Украины, будут отброшены нами", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина прикладываает максимальные усилия для разблокирования украинских морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса. В частности, совместно с ООН и партнерами Украина прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.

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"Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве не можем исключать планов России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства. Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - отметили в МИДе.

Подчеркивается, что Украина уже начала поставку зерна на мировой рынок грузовиками, по железной дороге и речным транспортом.

"Мы делаем все возможное, но комплексно решить этот вопрос можно, только разблокировав украинские порты. Призываем всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров", - добавили в министерстве.

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Ранее СМИ сообщили, что Турция готова выступать арбитром в организации экспорта зерновых из украинских морпортов, работа которых заблокирована, при этом Украина согласилась предоставить Турции 25% скидку на покупку зерна в обмен на посредничество в возобновлении морской торговли.