ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш
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Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из России.
Об этом сообщил на брифинге его представитель Стефан Дюжжарик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Генеральный секретарь настроен решительно в отношении сделки по поставкам зерна из Украины и также по экспорту продовольствия и удобрений из России. Усилия продолжаются", - сказал Дюжжарик.
Он отметил, что в ООН не будут разглашать детали ситуации, пока переговоры продолжаются.