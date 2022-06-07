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ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш

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ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из России.

Об этом сообщил на брифинге его представитель Стефан Дюжжарик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Генеральный секретарь настроен решительно в отношении сделки по поставкам зерна из Украины и также по экспорту продовольствия и удобрений из России. Усилия продолжаются", - сказал Дюжжарик.

Он отметил, что в ООН не будут разглашать детали ситуации, пока переговоры продолжаются.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Коли ця мерзота гутеріш приїжджав в Київ, його треба було вивезти к ляпом у роті на передову, прив'язати до танку, і в атаку... і хай спробують стріляти в генсека ООН
  • Rulya Kosh
    Це і є послаблення санкцій. Ні в якому разі не погоджуватись.
  • Garry Grant
    Срана помийка ця оон.
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