На Восточном направлении 7 июня наши силы уничтожили 2 склада с боеприпасами, 1 миномет и 56 оккупантов, - ОТУ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке группировки.
"Сегодня, 7 июня, наши воины уничтожили наблюдательный пост и два склада с боеприпасами российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 56; минометов – 1; АТТ – 12; топливозаправщиков – 1; специальная техника – 1", - отмечается сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины на Восточном направлении 6 июня уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТУ "Схід"