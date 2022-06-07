Греция назвала немецкую схему передачи БМП "цирком" и издевательством над Украиной

В Минобороны Греции подвергли критике Германию за отказ предоставлять Украине военную технику без посредников. В то же время немцы хотят передать вооружение через Грецию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам неназванного чиновника греческого оборонного министерства, Германия задерживает поставки военной техники Греции, которая должна заменить переданные Украине БМП. Поэтому ВСУ не получат помощи от Афин еще как минимум два месяца.

"Когда Украина должна получить танки - когда война закончится? Это цирк. Издевательство и над Украиной и над Грецией. Для этого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться", - возмущен представитель Минобороны Греции.

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При этом греческий военный эксперт Христос Капуцис считает, что советские БМП-1, которые Греция планирует передать Украине, не особо помогут украинским военным, потому как такая техника является "легкой мишенью".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. Со своей стороны, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры. По словам официального представителя правительства Греции Янниса Ойконому, Афины пришлют Украине анонсированные БМП в количестве около 100 единиц и другое вооружение только после получения замены от Германии.