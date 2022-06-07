В Берлине откроется Украинский культурный центр

Бургомистер Берлина Франциска Гиффай во вторник объявила, что власти города согласовали открытие Украинского культурного центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Свое заявление Гиффай сделала по итогам встречи с министром развития громад Украины Алексеем Чернышевым и украинским послом в Германии Андреем Мельником.

"Планирование (Украинского культурного центра. – Ред.) уже в процессе", – отметила Гиффай и добавила, что речь идет о первом таком учреждении, которое будет открыто за пределами Украины.

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В проект будут вовлечены правительства Германии и Украины, уточнила мэр Берлина.

"Берлин крайне заинтересован в тесной связи и дальнейшем сотрудничестве как в контексте помощи украинским беженцам в Берлине, так и в помощи развитию Украины", – добавила она.

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В ходе переговоров Чернышев, Мельник и Гиффай также обсудили условия приема украинских беженцев в Берлине (которых уже насчитывается около 68 тысяч), организацию обучения для украинских детей и молодежи, региональное развитие, восстановление Украины и перспективы вступления Украины в ЕС.