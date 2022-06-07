В Берлине откроется Украинский культурный центр
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.
Свое заявление Гиффай сделала по итогам встречи с министром развития громад Украины Алексеем Чернышевым и украинским послом в Германии Андреем Мельником.
"Планирование (Украинского культурного центра. – Ред.) уже в процессе", – отметила Гиффай и добавила, что речь идет о первом таком учреждении, которое будет открыто за пределами Украины.
В проект будут вовлечены правительства Германии и Украины, уточнила мэр Берлина.
"Берлин крайне заинтересован в тесной связи и дальнейшем сотрудничестве как в контексте помощи украинским беженцам в Берлине, так и в помощи развитию Украины", – добавила она.
В ходе переговоров Чернышев, Мельник и Гиффай также обсудили условия приема украинских беженцев в Берлине (которых уже насчитывается около 68 тысяч), организацию обучения для украинских детей и молодежи, региональное развитие, восстановление Украины и перспективы вступления Украины в ЕС.