В Киевской области проведут радиационное обследование территорий, на которые войска РФ вторглись из Чернобыльской зоны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДНТЦ ЯРБ.
Учитывая, что техника российской армии совершила вторжение в Украину с территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, существуют риски, связанные с переносом радиоактивного загрязнения за ее пределы.
"Если оккупационные войска страны-агрессора находились на территории вашего дома в Иванковской ОТГ и оставили следы своего пребывания, предлагаем предоставить запрос на радиационное обследование, заполнив форму по ссылке: https://bit.ly/3xp94pb, или обратившись по телефону (044) 422 55 43 к специалистам", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что будут обследоваться только территории, на которых было проведено разминирование.
Радиационное обследование бесплатное.