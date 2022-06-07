В Киевской области проведут радиационное обследование территорий, на которые войска РФ вторглись из Чернобыльской зоны

В июне специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности по поручению Госатомрегулирования проведут радиационное обследование территорий Киевской области, находившихся во временной оккупации войсками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДНТЦ ЯРБ.

Учитывая, что техника российской армии совершила вторжение в Украину с территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, существуют риски, связанные с переносом радиоактивного загрязнения за ее пределы.

"Если оккупационные войска страны-агрессора находились на территории вашего дома в Иванковской ОТГ и оставили следы своего пребывания, предлагаем предоставить запрос на радиационное обследование, заполнив форму по ссылке: https://bit.ly/3xp94pb, или обратившись по телефону (044) 422 55 43 к специалистам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что будут обследоваться только территории, на которых было проведено разминирование.

Радиационное обследование бесплатное.