С начала суток отбиты 11 атак врага. У оккупантов уничтожено 23 единицы техники, 3 склада с боеприпасами и 2 беспилотника типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, 6 получили ранения.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 5 артиллерийских систем; 2 боевые бронированные машины; 13 единиц автомобильной техники; 3 склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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