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Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии, - Reuters

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Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии, - Reuters
На фоне европейского эмбарго Российская Федерация увеличила экспорт нефти в азиатском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Reuters.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Россия увеличила экспорт нефти из своего главного восточного порта Козьмино примерно на 20%, чтобы удовлетворить растущий спрос азиатских потребителей.

Российская "Транснефть" уже увеличила объемы прокачиваемой в Козьмино сырой нефти по своему трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" на 70 000 баррелей в сутки. В самой компании не ответили Reuters на комментарии.

Кроме того, планируется доставлять дополнительно 80 000 баррелей в сутки в Козьмино по железной дороге. Этот порт потенциально может увеличить загрузку до 1,1 млн баррелей в сутки.

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Топ комментарии

  • Wxox Gxox
    тем временем...
    Сборная Ирана по футболу тказалась проводить матч с Россией
    Играйте с белорусами, фашисты!
  • Дик Шелдон
    Я как моряк вот, что скажу. Суда как правило ходят под офшорным флагом и регистрацией, обычно под Панамой. Когда узнал ранее, что санкции коснуться российских судов посмеялся. Так как 99% российского торгового и гражданского флота под оффшорным флагом и российскими юридически не считаются.
  • Зэлэный_Змий
    Если там все так классно, почему кацапьі раньше туда нефть не продавали?
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