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В Украину прибыло из Литвы 20 военных автомобилей, еще столько же БТР в пути

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В Украину прибыло из Литвы 20 военных автомобилей, еще столько же БТР в пути
Украина получила военную помощь из Литвы – 20 военных автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку поддержки в Украину. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются", - написал чиновник.

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Топ комментарии

  • Amber
    Литовцы - Ви безценные Люди 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дякуємо... за кожну одиницю яка допомогає нищити русню !
    дякуємо...
  • Vadim Gumenyk
    Ті хто ближче до пидоросії все розуміють ,,, ті хто далі ,, хотять лицо сохранить пуйлу
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