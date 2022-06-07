В Украину прибыло из Литвы 20 военных автомобилей, еще столько же БТР в пути

Украина получила военную помощь из Литвы – 20 военных автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время.