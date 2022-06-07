В Украину возвращены уже 210 погибших защитников Мариуполя, большинство – защитники "Азовстали", - ГУР Минобороны
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники "Азовстали", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что "все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию", добавив, что каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями.
"Координационный штаб по поручению президента Украины – верховного главнокомандующего Вооруженными силами - работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего. Продолжается работа над возвращением домой всех пленных украинских защитников", – отметили в ГУР МО.
Напомним, ранее Украина и РФ провели обмен телами погибших военнослужащих в формате "160 на 160".