От рук россиян в районе Бучи погибли 1137 человек, непосредственно в городе Буча - 461 человек, - Клименко

Глава Нацполиции и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине посетили места массового захоронения убитых оккупантами мирных жителей и застенки в Буче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД.

В сообщении отмечается: "Часть военнослужащих России, которые пытали и убивали жителей Бучи и окрестных населенных пунктов, уже установлены, нескольким объявлены подозрения. В настоящее время устанавливаются личности других оккупантов из этих подразделений".

"Всего на месте этого захоронения находилось 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели пулевые ранения, минно-взрывные повреждения, и также была часть тел, которые сгорели. Всего в районе Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек", – сообщил глава Нацполиции.

Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, занимавшегося эвакуацией мирных жителей из Бучи.

"Самое главное - на сегодняшний день мы установили подразделения, которые находились на территории района и города Буча: шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада. Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. 13 подозрений уже подготовили: два человека - военнослужащие росгвардии, 11 - военнослужащие вооруженных сил России. 10 проектов подозрений передали в Офис Генерального прокурора", - отметил Игорь Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Украине Бринк посетила Бучу. Фоторепортаж