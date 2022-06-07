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Коллаборантам в Херсоне поставили задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ, - ОВА

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Коллаборантам в Херсоне поставили задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ, - ОВА
Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона состоялось большое совещание коллаборантов с участием заместителя главы администрации президента РФ. Он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".

Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были другие варианты: "Сначала республика, затем присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ".

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Топ комментарии

  • saimansay
    Зачем педалировать эту новость?
    орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
    Расшатывают нервы граждан.
    Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
    После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
    Выход один - тупо мочить орков.
  • Nikolai Chizhevsky
    ну обьявять реферндум це щось змінює чи звільняти не потрібно?
  • Александр Кондратенко 7e201353
    Зелена гнида продала мій дім і далі хрипить по телевізору як ні в чому не бувало!Мені досі здаеться що це сон з якого я не можу ні як прокинутися(
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