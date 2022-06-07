Коллаборантам в Херсоне поставили задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ, - ОВА
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Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона состоялось большое совещание коллаборантов с участием заместителя главы администрации президента РФ. Он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".
Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были другие варианты: "Сначала республика, затем присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ".