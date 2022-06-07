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Коллаборант Балицкий заявил, что 11 вагонов краденого украинского зерна из Запорожской области отправились в оккупированный Крым

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Коллаборант Балицкий заявил, что 11 вагонов краденого украинского зерна из Запорожской области отправились в оккупированный Крым
Первый поезд с краденым в Украине зерном отправился из оккупированной россиянами части Запорожской области в оккупированный Крым.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил коллаборант, "руководитель военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий.

"В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны, 11 вагонов ушли с зерном из мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Анатолий Воробей 96773614
    Підарас. На гілляку, падлу.
  • Natalia Linnik
    Кроваве зерно. Стане воно вам поперек горла, суки!
  • Мобильный крематорий
    Я не могу понять, почему у кацапов так легко получается пользоваться Украинской инфраструктурой? Почему у кацапов спокойно ходят составы в прифронтовой зоне?
    Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
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