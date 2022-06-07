Новости • Санкции против России

IBM полностью уходит из России и увольняет сотни сотрудников

7 14822
IBM полностью уходит из России и увольняет сотни сотрудников
Корпорация IBM объявила об окончательном уходе из России. Сотни российских сотрудников будут уволены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение провести планомерное свертывание бизнеса IBM в России", - написал в служебной записке генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

Как заявил он в комментарии Reuters, в России работает несколько сотен сотрудников, а компания не сможет долго платить им в свете ужесточения санкций.

"Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности... Я хочу заверить их, что IBM будет и дальше поддерживать их и сделает все разумные шаги, насколько это возможно", - добавил Кришна.

Читайте также: Финская энергетическая компания Fortum уходит из России

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • vitaliymkua
  • Харьков Сумской
    - Мне уже не интересно, кто ушёл - вы скажите, кто остался?

  • Bodalux
    І Беня як біженець від ФБР отримає в результаті більшість цих коштів)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости