IBM полностью уходит из России и увольняет сотни сотрудников

Корпорация IBM объявила об окончательном уходе из России. Сотни российских сотрудников будут уволены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение провести планомерное свертывание бизнеса IBM в России", - написал в служебной записке генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

Как заявил он в комментарии Reuters, в России работает несколько сотен сотрудников, а компания не сможет долго платить им в свете ужесточения санкций.

"Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности... Я хочу заверить их, что IBM будет и дальше поддерживать их и сделает все разумные шаги, насколько это возможно", - добавил Кришна.

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