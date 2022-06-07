Меркель о нападении России на Украину: "Я себя не виню"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отвечая на вопрос Spiegel, могла ли она сделать больше для предотвращения войны в Украине, Меркель сказала: "Я себя не обвиняю. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить".
"Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую трагедию, – я уже считаю, что эта ситуация является значительной трагедией, - можно ли было ее предотвратить? И именно поэтому вы себя спрашиваете это, и, конечно, я себе до сих пор задаю этот вопрос", – сказала Меркель.
В то же время экс-канцлер отклонила обвинение посла Украины в Германии Андрея Мельника в том, что она проводила политику пацификации в отношении России.
"Я так не думаю. Дипломатия, если она терпит неудачу, не ошибочна", – отметила Меркель и добавила, что без Минских договоренностей, по ее мнению, ситуация в Украине была бы еще более критичной.
То же самое, отметил бывший канцлер Германии, касается и ее решения не поддержать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году.
"Я не считаю, что должна признать свою неправоту, и извиняться за это (решение) не буду", – сказала Меркель.