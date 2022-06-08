Надо благодарить за то, что есть, - Данилов о поставках оружия

Украина должна благодарить за всю помощь, которую получает от международных партнеров, поскольку нам никто ничего не должен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в общенациональном эфире заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя вопрос затягивания Европой поставок оружия для Украины.

"Давайте будем иметь в виду, что Европа разная. Есть страны, стоящие совместно с нами бок о бок, есть страны, которые наблюдают за этими вещами, и это известно всем, здесь я не сообщу сегодня какой-нибудь новости. То, что касается вашего высказывания, что они там "задерживаются", нужно иметь в виду, что нам никто ничего не обязан. Эта помощь, которую мы получаем от всех стран, нам нужно благодарить, что она на сегодняшний день есть... Если бы не было помощи наших партнеров, нам было бы крайне, крайне тяжело. Мы считаем, что нам все должны, а это немножко не так. Нам помогают, помощь идет почти каждый день", - отметил Данилов, добавив, что президент круглосуточно ведет переговоры о поставках Украине оружия от разных стран.

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Глава СНБО также согласился, что ВСУ действительно не хватает тяжелого вооружения для эффективного отражения врага. Кроме того, он отметил, что не считает армию России слабой, и обратил внимание, что после неудач в нескольких областях оккупанты сменили тактику.

"Мы видим, что после того, как им здесь дали по зубам в Киевской, Черниговской, Сумской областях, откуда они подвинулись, на сегодняшний день у них новая тактика: они стреляют из артиллерии с утра до вечера, утюжают и утюжают... Мы имеем дело со второй армией мира и не надо здесь кичиться, что они какие-то слабые, бестолковые. Слушайте, они так же уже научились на этой войне воевать", - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО заверил, что помощь Украине от международных партнеров поступает каждый день, но нужно помнить, что наше государство имеет 1200 км фронта.

"Легко не будет, потому что в этой войне каждая страна имеет свои интересы. Мы должны это учитывать, должны это анализировать и мы должны это четко себе представлять", - отметил Данилов, добавив, что Европа очень пестрая в своем отношении к войне в Украине.