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Оккупанты не верили в такое сопротивление украинской армии на Донбассе, - Зеленский

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Оккупанты не верили в такое сопротивление украинской армии на Донбассе, - Зеленский
Украинская армия продолжает героическую оборону Донбасса с таким сопротивлением, которое не ожидали российские оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Самые горячие точки такие же – Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким, и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском – перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия", - сказал президент.

"Но какой в ​​том смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже прекрасно поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах разговоров. Именно такое настроение доминирует в российской армии", - заявил он.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    *****, цей 4жди незлупившийся ротатий піхотинець 2014ть,
    заткнется вже коли небудь?
  • Яр Холодний
    І саме головне - "Блазень" сам такого не очікував! Думав що все "посиплеться" після першого удару А тут на місцях народ піднявся і "вломив" кацапам! Саме тому вони у перші дні були такі розгублені і "сиділи як миш під віником"! Ну а потім мусили стать "суперпатріотами" - щоб народ на каштани не "возвисив"!
  • три - пятнадцать
    оккупантам тому і не віриться,
    шо ти шуткував в Горловкі і на мацкві в 2014му коли почялася війна.
    вони тебе, за "правильного" - свого держуть і праві,
    бо ти їхній - ти кацап, буба...
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