Оккупанты не верили в такое сопротивление украинской армии на Донбассе, - Зеленский
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Украинская армия продолжает героическую оборону Донбасса с таким сопротивлением, которое не ожидали российские оккупанты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Самые горячие точки такие же – Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким, и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском – перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия", - сказал президент.
"Но какой в том смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже прекрасно поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах разговоров. Именно такое настроение доминирует в российской армии", - заявил он.