Почти $1,5 млрд дополнительно выделил Всемирный банк для Украины

Исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, в целом увеличив обещанную сумму поддержки банка до более чем 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Всемирного банка.

В заявлении Всемирного банка говорится, что последнее выделение средств поддерживается финансовыми гарантиями Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельным финансированием Италии и вкладами нового многостороннего донорского трастового фонда.

Украина заявила, что ей в ближайшее время нужно как минимум 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать работу правительства на фоне вторжения России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию, - глава Всемирного банка Малпас