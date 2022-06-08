Великобритания пообещала поставить Украине партию высокотехнологичных ракет Brimstone для деблокирования портов, - СМИ

Правительство Британии пообещало Украине поставить партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Они должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что посредством поставки противокорабельных средств власти Великобритании надеются разрешить ситуацию с экспортом украинского зерна, который заблокировала Россия.

Посол Украины в Турции Василий Боднар во вторник заявил, что Киев согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи ему "вооружений для защиты от угроз с моря" и участия военно-морских сил третьих государств.

Отметим, что ракеты Brimstone уже используются украинскими военными в борьбе с российским агрессором.

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