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В России заявляют, что этапировали более тысячи военных с "Азовстали"

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В России заявляют, что этапировали более тысячи военных с "Азовстали"
РосСМИ сообщают, что более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В Россию этапировали более 1 тыс. человек с "Азовстали". С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время, после проведения очных ставок с рядом военнопленных, следствие также планируется направить их в Россию", - говорится в сообщении.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию часть украинских военнопленных.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, "среди которых сдавшиеся в Мариуполе иностранные наемники".

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Топ комментарии

  • Said_
    Не з "обмІном", а з обмАном". Усе, як завжди - брехали, брешуть і будуть брехати. Нічого нового.
  • John Smith 868f3dd3
    хороша 'евакуація' вийшла! як не крути.

    то що там з обміном, зекоманда??
  • Ярослав Рябченко
    Какая-то странная операция, россии сдать в плен почти 3 тысячи солдат, с медведчуком, вместо обмена, договориться, чтобы лил дерьмо на Порошенко, объявить информацию о пленных - военной тайной и вопросы по поводу пленных - перевести на ООН и красный крест. Типа, зеленский, верещук, которые этим занимались уже и не при чем. Просто напомню, что число солдат, оказавшихся в плену после этой "эвакуации" превышает потери в Иловайске, Дебальцево и ДАП вместе взятых. Странно все это
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