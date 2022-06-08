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Наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, - Генштаб

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Наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, - Генштаб
Враг пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 8 июня по поводу российского вторжения.

Так, начались сто пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения контрнаступления наших войск проводит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.

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На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов.

На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск и недопущения перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка , Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по населенному пункту Курахово.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

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На Бессарабском направлении без существенных перемен.

"За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны летательные аппараты типа "Орлан-10".

Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", - сообщили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Владислав Васильченко
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    Сьомим пакетом санкцій має бути відмова Європи від російського газу.
    Так, від газу не можна відмовитися миттєво.
    Але Європа має показати росії проект відмови від її газу, можливо, п'ятирічний.
    Потрібно зробити проект проведення нових газопроводів з інших країн. З Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Туркменістану.
    (країни світу по запасам газу)
    В Європу проведені газопроводи тільки з росії. Тому газ в Європі дуже дорогий. 1000 дол. В той час, як в США газ коштує 100 дол. росія на європейському ринку монополіст.
    Тому такі газопроводи пригодяться і потім, після зняття санкцій. Якщо різні країни будуть конкурувати на європейському ринку - це приведе до зниження ціни.
    Країни ЄС мають скинутись і побудувати новий газогін. Європейські країни навіть можуть домовитись, що не будуть брати плату за транспортування - вони ж теж беруть газ з цього газопроводу, він же їм теж вигідний.
  • Воьлодимир Омельянов
    Чи є ще щось паскудніше і огидніше в світі чим рашиська чума і дибільний народ цього терористичного утволрення ?
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