Заместитель госсекретаря США Шерман и зам.главы МИД Украины Сеник обсудили в Сеуле вывоз украинского зерна
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.
Венди Шерман находится с официальным визитом в Южной Корее.
По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, в ходе встречи Шерман подчеркнула жесткую и постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России.
Заместитель госсекретаря представила обновленную информацию об американской помощи Украине, включая помощь в сфере безопасности, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь в реализации долгосрочных инициатив.
"Шерман и Сеник также обсудили влияние войны, развязанной Россией, на глобальную продовольственную безопасность, и заинтересованность Соединенных Штатов в доставке украинского зерна на международные рынки", - говорится в сообщении.
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