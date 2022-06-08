Заместитель госсекретаря США Шерман и зам.главы МИД Украины Сеник обсудили в Сеуле вывоз украинского зерна

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман встретилась во вторник в Сеуле с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником. Дипломаты обсудили, в частности, вывоз украинского зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

Венди Шерман находится с официальным визитом в Южной Корее.

По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, в ходе встречи Шерман подчеркнула жесткую и постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России.

Заместитель госсекретаря представила обновленную информацию об американской помощи Украине, включая помощь в сфере безопасности, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь в реализации долгосрочных инициатив.

"Шерман и Сеник также обсудили влияние войны, развязанной Россией, на глобальную продовольственную безопасность, и заинтересованность Соединенных Штатов в доставке украинского зерна на международные рынки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш