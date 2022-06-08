Российские оккупанты в Запорожской области ранили трех человек и трех - похитили, - ВЦА

В Запорожской области враг продолжил обстрелы населенных пунктов, осколочные ранения получили несовершеннолетний парень, мужчина и женщина, также россияне похитили троих мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

В Запорожской области враг усовершенствовал инженерное оборудование второй линии обороны, проводил воздушную разведку с применением БПЛА в отдельных районах.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районе Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Захватчики произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам г. Орехов, Гуляйполе, пгт Камышеваха, с. Таврическое, с. Новоданиловка, с. Новоандреевка Пологовского района, с. Каменское Васильевского района.

Подразделением противовоздушной обороны в пригороде областного центра была уничтожена вражеская ракета.

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Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений ВСУ вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Вольное поле, Чаривне, Железнодорожное, Каменское, Белогорье, Гуляйполе, Полтавка, Новоданиловка, Новоселка, Красное, Малиновка, Орехов, Ольговское, Успеновка.

В результате российских артиллерийских ударов в районе села Таврийское и поселка Камышевахи получили осколочные ранения несовершеннолетний парень, местные мужчина и женщина.

Кроме этого, получила повреждения гражданская инфраструктура Орехова, Гуляйполя, Камышевахи и с. Таврийское. Частично повреждено около двадцати домов, масличница, автомобиль и помещение магазина.

Российские оккупанты продолжают похищать людей. В городе Мелитополь и Токмак, в селе Копани Пологовского района россияне похитили троих местных мужчин.

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Оккупанты на временно занятых территориях продолжают заниматься мародерством. В с. Новокаменка, Конские Раздоры, Каменка, Солодководное, пгт Бильмак Пологовского района и с. Днепровка Васильевского района оккупанты угнали шесть легковых и три грузовых автомобиля.

За прошедшие сутки украинские военные на Запорожском направлении уничтожили: 19 человек личного состава противника, 14 ранили; уничтожили 6 боевых бронированных машин, 3 автомобильной техники, 1 миномет. В то же время уничтожены два вражеских склада хранения боеприпасов.