Германия делает для поддержки Украины не меньше, чем Великобритания, - Шольц
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Выступая во вторник на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, Шольц заявил, что он оказывает Украине большую поддержку, чем "почти кто-либо другой".
"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", – сказал Шольц.
Канцлер отметил, что Берлин присылает ВСУ самые современные артиллерийские системы и учит украинцев их использовать.
На пресс-конференции лидерам четырех стран был задан вопрос о том, помогут ли закончить войну переговоры с путиным и призывы избегать его унижения.
"Мы должны продолжать наш диалог и дальше говорить друг с другом", – ответил Шольц, но его раскритиковали коллеги из стран Балтии.
"Мы считаем, что невозможно разговаривать с государством, пытающимся перекроить карту в ХХІ веке, – сказал, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа.