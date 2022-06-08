Украина хочет купить у Израиля систему ПВО "Железный купол", - посол Корнийчук

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывает Израиль разрешить продажу системы ракетного перехвата "Железный купол".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Дипломат хочет, чтобы израильское правительство подкрепило свою словесную поддержку Украине военной помощью.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он заявил, что Украина хочет купить систему "Железный купол", добавив, что Соединенные Штаты не будут против такой продажи.

США оказывают финансовую поддержку проекту "Железный купол" уже около 10 лет, выделив около 1,6 млрд долларов на его производство и техническое обслуживание. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности.

Корнийчук также сообщил, что Израиль на прошлой неделе отклонил запрос США в Германию о поставке Украине противотанковых ракет "Спайк" с израильской лицензией.

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