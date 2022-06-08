Беларусь отрабатывает создание ударных группировок и проверяет готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений, - Генштаб ВСУ
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Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.
Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.
На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные мероприятия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.