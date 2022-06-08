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Беларусь отрабатывает создание ударных группировок и проверяет готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений, - Генштаб ВСУ

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Беларусь отрабатывает создание ударных группировок и проверяет готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений, - Генштаб ВСУ
Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.

Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.

На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные мероприятия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

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Топ комментарии

  • neverlok lok
    продажні білоруси ми цього не забудемо вам ніколи ..рашка на дно потягне і їх ..питання часу
  • Antimoskal Antimoskal
    Ну не хочеться бульбашей нищити, ну дуже шкода, але будемо змушені це зробити... подумайте хлопці... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
  • три - пятнадцать
    полізете в Україну? - здохнете за тиждень всім 138м військом, за шкалою НАТО.
    падли бульбашацьки шебуршаться на кордоні, тільки хлопців відволікають на *********** "другу армю світу"....
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