Спикер Сената Франции Ларше планирует визит в Украину, - СМИ

Глава Сената Франции Жерар Ларше "вскоре" отправится в Киев по приглашению спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ларше уточнил, что он, конечно, доложит об этом визите президенту Эммануэлю Макрону, "поскольку бывают времена, когда Франция должна говорить в один голос". Глава Сената подтвердил свою поддержку Украины в заявке на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина Германии Линднер планирует посетить Киев

"Я говорю это искренне и со всей ответственностью, Украина написала кровью несколько условий, необходимых для обретения статуса кандидата", — заявил Ларше, добавив, что "Европейский Союз не может отвлечься от Украины, отказав в этом статусе".