В результате боевых действий полностью уничтожены 44 предприятия в Киевской области, - председатель ОВА Кулеба

В Киевской области после боевых действий пострадали более ста предприятий. 44 из них уничтожены полностью.

Об этом написал в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы делаем все, чтобы бизнес в области как можно быстрее восстановился. Ведь от этого зависит как благосостояние жителей, так и развитие нашего региона", - отметил Кулеба.

В этой связи он сообщил, что 7 июня состоялась одна из первых встреч с бизнесом и государственными регуляторами, в ходе которой были обсуждены актуальные темы и проблемы предприятий.

"Делаем все, чтобы стать платформой и площадкой, которая поможет решить эти вопросы. Будем помогать каждому предприятию. Это необходимо, чтобы сохранить и создать новые рабочие места для людей, а также стабилизировать экономическую ситуацию. Это важные вопросы, и они тоже есть для нас приоритетными", - подытожил председатель ОВА.

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