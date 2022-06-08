Десантников РФ, отказавшихся воевать, отправляют из Луганщины в Россию, - Генштаб ВСУ

Российских десантников, отказавшихся участвовать в боях в Луганской области, отправляют обратно в Россию.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", - проинформировали в Генштабе.

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