В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили 478, - Офис генпрокурора
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 122, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.
Так, 5 июня в результате обстрела оккупантами с.Доброполье Пологовского района Запорожской области получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1958 учебных заведений. При этом 186 из них полностью разрушены.
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