Арестованы активы одного из крупнейших производителей бетоноконструкций, которым владели лица из окружения Путина, - СБУ

СБУ арестовала активы одного из крупнейших производителей бетоноконструкций. Конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию ЛДНР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По инициативе СБУ арестованы активы компании, которой владели лица из окружения путина. Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансирование так называемого "ЛДНР", - отметили в спецслужбе.

"Один из них даже принадлежит к ближайшему окружению президента РФ и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же - строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ. Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", - говорится в сообщении.

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По решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд грн:

- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн ​​грн;

- движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн.;

- 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Это сделано в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

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