В США считают, что угроза кибератак со стороны РФ остается высокой

Высокопоставленные чиновники США, ответственные за кибербезопасность, призывают компании оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератакам со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA) Джен Истерли на международной конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско заявила, что отсутствие больших атак на западную инфраструктуру с начала открытой вооруженной агрессии в Украине не должно снижать бдительность компаний.

"Я не думаю, что сейчас мы в безопасности с точки зрения угроз", - цитирует ее издание.

"Мы знаем, что это часть российского плана действий - использовать вредоносную кибератаку через организацию, спонсируемую государством, или через связанные с преступностью группы", - отметила Истерли.

В то же время, директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис во время конференции сообщил, что все публичные предупреждения были основаны на оценках разведки США о том, что Россия является реальной угрозой для общественной инфраструктуры.

"На самом деле, мы абсолютно уверены в стратегической угрозе", - заявил он.

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Руководитель управления кибербезопасности АНБ Роберт Джойс в свою очередь заявил: в США уверены, что атаки были активно спланированы, под вопросом - лишь сроки их выполнения.

"Учитывая данные разведки, угроза была и остается реальной. У россиян есть возможности, с которыми нам нужно соблюдать осторожность, и они находятся на этапе одобрения решения о том, применять ли их и когда", - цитирует его издание.