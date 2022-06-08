Оккупанты звонят по телефону жителям Авдеевки, узнают адрес дома, а затем "накрывают" его артиллерией, - ВЦА

Рашисты продолжают терроризировать жителей Авдеевки и придумали новый способ.

Об этом сообщает военно-гражданская администрация, информирует Цензор.НЕТ

"Россияне продолжают свою подлую войну с мирными жителями Украины, в том числе терроризируют и жителей Авдеевки. И придумали для этого новый способ, с которым раньше в нашем городе не приходилось сталкиваться.

Звонят с неизвестного номера, спрашивают адрес и много ли людей находится в доме (спрашивают непосредственно, как давние знакомые, и переживают за судьбу города). Человек отвечает. Через несколько минут после звонка этот дом накрывает вражеская артиллерия", – рассказали во ВГА.

В Авдеевке зафиксировано уже несколько таких случаев.

Граждан призывают из соображений безопасности не сообщать указанную информацию незнакомым подозрительным лицам.

"Если вам позвонили неизвестные лица, не сообщайте им место своего расположения, точный адрес, не отправляйте геолокацию или даже приблизительные координаты. Но попробуйте узнать, откуда этот человек звонит по телефону, его фамилию, имя, отчество. Не называйте количество людей, живущих рядом с вами, не рассказывайте каких-либо подробностей из жизни Авдеевки террористам. Если вам поступил подобный звонок, сразу сообщайте в полицию на линию 102 или по телефону дежурной части: 0995319088", - подытожили в ВГА.

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